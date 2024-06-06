Медведев: РФ может поставить оружие любым врагам США

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Российское оружие может быть отправлено любому противнику США в качестве симметричного ответа на вооружение Киева. Так прокомментировал заявление Владимира Путина о возможной поставке оружия РФ в другие страны, конфликтующие с Западом, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц", – передает Life.ru слова политика.

По словам зампредседателя Совбеза, некоторые европейские чиновники рассуждают так, что они имеют право передавать любое оружие Украине, а другие страны помогать РФ не могут. Медведев подчеркнул, что конкретные регионы, куда можно отправить российское оружие, намеренно не озвучивались, поэтому ими могут быть все, кто считает Вашингтон своим врагом.

"Их враг США, значит, нам они – друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока "регионами" будет максимально разрушительным для их и наших противников", – сказал Медведев.

Ранее Путин заявил, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Украине. Президент также подчеркнул, что ответ РФ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным. Сейчас российская сторона думает над этим вопросом.

