Байден: страны Европы потратили на помощь Украине больше денег, чем США

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Европейские страны потратили на помощь Украине "для борьбы с Россией" больше денег, чем США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью журналу Time.

Ранее Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения СВО. Однако Америка планирует продолжить поставки оружия в Киев. Он считает, что мир заключается в том, чтобы РФ "никогда не оккупировала Украину".

До этого сообщалось, что власти Украины недовольны от обсуждаемой в Североатлантическом альянсе идеи выделения 100 миллиардов долларов Киеву. Дипломат из страны НАТО уточнил, что эти деньги не будут "новыми". Фактически сумма дублирует уже имеющуюся помощь от членов Альянса, не представляя собой отдельные денежные средства, заключил он.