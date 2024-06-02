FT: Украина недовольна планом помощи НАТО на 100 млрд долларов

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Украинские власти недовольны от обсуждаемой в НАТО идеи выделения 100 миллиардов долларов Киеву. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломата из страны североатлантического альянса.

По его словам, эти деньги не будут "новыми", фактически сумма дублирует уже имеющуюся помощь от членов альянса, не представляя собой отдельные денежные средства. До Киева намерены донести, что поспособствует увеличению эффективности координации и поставок, указал источник.

"Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит", – прокомментировал дипломат.

Сторонники инициативы называют план способом гарантировать, что все государства вносят справедливый вклад в помощь Украине, исходя из размеров их ВВП и иных показателей. Кроме того, решение поможет упорядочить структуру поддержки Киева от координационной группы, собирающейся на авиабазе "Рамштайн", вместо того, чтобы полагаться на Америку в управлении процессом.

СМИ писали, что договориться о выделении 100 миллиардов долларов предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Считается, что это поставит под угрозу новые поставки оружия Украине.

Кроме того, согласование поддержки послужит мостом к членству альянсе, "этот мост будет хорошо освещен и сделан из стали", утверждает посол США в НАТО Джулианна Смит.

Ранее Евросоюз утвердил проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности. При этом прямое участие европейских солдат на стороне ВСУ в боях против России исключается

До этого США предоставили Киеву новую партию оружия и военной техники на сумму 275 миллионов долларов. На Украину в кратчайшие сроки отправят снаряды для HIMARS и артиллерии, уточнил госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен.