МВФ примет финальное решение о выделении Украине 2,2 млрд долларов в ближайшие недели

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Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели примет решение о предоставлении Украине нового транша помощи на 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это будет в ближайшие недели", – заявил представитель фонда.

Киев получит доступ к деньгам в случае одобрения транша исполнительным советом МВФ.

Ранее стало известно, что совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности о выделении Киеву очередного транша в размере 880 миллионов долларов по линии механизма расширенного кредитования. Деньги МВФ направляются на бюджетную поддержку Украины.

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщал, что кредиты, которые МВФ выдает Украине, на данный момент в основном используются, для того чтобы погашать старые, из-за чего чистого прироста средств фонда практически не происходит.