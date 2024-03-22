Руководство МВФ одобрило выделение Украине очередного транша на 880 миллионов долларов

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности о выделении Киеву очередного транша в размере 880 миллионов долларов по линии механизма расширенного кредитования. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает ТАСС.

"Руководство МВФ завершило рассмотрение достигнутых ранее между организацией и украинским руководством рабочих договоренностей", – указано в сообщении.

Благодаря этому Киев немедленно получит 880 миллионов долларов, которые будут направлены на бюджетную поддержку Украины.

До этого глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев. По ее мнению, если поддержка со стороны западных стран не будет поступать более длительный промежуток времени, то это поставит под угрозу экономическое восстановление Украины.