МВФ заложил в негативный прогноз "сворачивание" конфликта на Украине в 2025 году

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Международный валютный фонд (МВФ) разработал для Украины базовый, негативный и позитивный сценарии. В негативном варианте боевые действия в стране прекратятся к концу 2025 года. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в подобном сценарии в отношении украинской экономики предполагается "более длительный и интенсивный" конфликт. ВВП Украины в следующем году уменьшится на 5%, в 2025-м не будет ни роста, ни падения, говорится в документе.

По данным фонда, на Украине наблюдается устойчивость экономики. Базовый прогноз основывается на том, что боевые действия прекратятся к концу 2024 года. В таком случае считается, что в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м – на 6,5%.

В позитивном варианте экономического развития Украины не отражается срок окончания боевых действий. Он возможен при высоком уровне инвестиций, росте производительности, миграционного притока. Однако подчеркивается, что в отношении данных показателей есть неопределенность. В этом сценарии рост ВВП может составить до 10% в 2025 году.

Между тем в текущем году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4,5%. В отчете подвели итог, что в целом экономика страны демонстрирует "примечательную" устойчивость, макроиндикаторы лучше, чем ожидалось.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. Он также выразил мнение, что Москва на данный момент не хочет окончания военной операции, поэтому, как он утверждает, Киев не говорит о мире любой ценой.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с Россией.

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