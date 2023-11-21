01:34Политика
В Киеве заявили, что Запад указывает Украине на необходимость переговоров с РФ
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он утверждает, что подобная тенденция связана с тем, что некоторые союзники Украины боятся Россию. Одновременно с этим Данилов пригрозил появлением через 15–20 лет якобы "новой оси", в которую войдут не только РФ, Китай, Иран и КНДР, но и некоторые страны Европы, если сегодня не произойдут изменения в отношении западных стран к России.
Секретарь СНБО также заявил, что осознает различие в целях киевских властей и Запада в вопросе Крыма, добавив, что идея захватить полуостров является "лакмусом для Запада и тестом для Украины".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты не пытались установить контакт с РФ по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине.
До этого начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия и Украина могут не подписать мирный договор по урегулированию конфликта даже после завершения спецоперации.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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