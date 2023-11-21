Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Украинские власти недовольны тем, что некоторые страны Запада стали указывать на необходимость диалога с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он утверждает, что подобная тенденция связана с тем, что некоторые союзники Украины боятся Россию. Одновременно с этим Данилов пригрозил появлением через 15–20 лет якобы "новой оси", в которую войдут не только РФ, Китай, Иран и КНДР, но и некоторые страны Европы, если сегодня не произойдут изменения в отношении западных стран к России.

Секретарь СНБО также заявил, что осознает различие в целях киевских властей и Запада в вопросе Крыма, добавив, что идея захватить полуостров является "лакмусом для Запада и тестом для Украины".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты не пытались установить контакт с РФ по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине.

До этого начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия и Украина могут не подписать мирный договор по урегулированию конфликта даже после завершения спецоперации.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине