Шеф Пентагона Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Шойгу

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Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил необходимость поддерживать прямые контакты с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что нам необходимо иметь возможность говорить с друзьями, нам также важно иметь возможность говорить с противниками. Важно поддерживать эти каналы связи открытыми", – заявил он.

Подобное заявление Остин сделал на брифинге, касающемся возобновления диалога между военными США и Китая. По его словам, в Пентагоне "воодушевлены планами возобновления контактов между военными" США и Китая.

Он отметил, что даже в разгар конфликта России с Украиной, у него была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с Шойгу. Остин утверждает, что это важнейшая возможность, которую необходимо поддерживать и в дальнейшем, чтобы справляться с кризисами.

Остин и Шойгу проводили переговоры и после начала российской спецоперации на Украине. Так, 14 марта произошел инцидент, когда российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. После этого беспилотник упал в международные воды.

В связи с инцидентом глава Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США. Разговор был инициирован Вашингтоном.