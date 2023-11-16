Военно-биологическая активность США несет угрозу для ЦФО России – Патрушев

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США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых, в частности, проводятся эксперименты с биоматериалами славян. Об это сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии", – цитирует его ТАСС.

Говоря о территориях вокруг РФ, Патрушев заявил, что исследовательская деятельность развернута на Украине и в других странах.

Вместе с этим секретарь Совбеза заявил, что Центральный федеральный округ (ЦФО) России находится в зоне санитарно-эпидемической опасности. По его словам, из-за военно-биологической деятельности США в его регионах могут произойти негативные последствия.

На фоне обострения угроз в ЦФО усилили работу ПВО и приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры.

"В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач", – сказал Патрушев.

Он добавил, что в округе усилили патрулирование территорий, приняли меры по предотвращению поджогов и других деструктивных действий.

Ранее стало известно, что США прекратили часть исследований после заявлений Минобороны РФ. Ведомство до этого выяснило, что Америка ведет разработки в рамках наступательной биологической программы.

