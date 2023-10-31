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В августе – сентябре во Львове при поддержке агентства США по международному развитию состоялась отработка провокации с использованием вируса гриппа птиц, чтобы обвинить РФ в биологической диверсии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как он заявил, в этой отработке также принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), национальной полиции и некоммерческих организаций Запада.

"Вирус патогенного гриппа птиц обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека", – подчеркнул Кириллов.

Также он уточнил, что эту диверсию собирались осуществить в Николаевской области, где уже обнаружены случаи этого заболевания. После этого должны были провести отбор и анализ проб, а затем сделать вывод, что "с высокой долей вероятности" это произошло по вине России.

Кроме того, генерал-лейтенант предупредил, что вспышка заболевания должна освещаться в западных СМИ для привлечения внимания, а на улицы будут выведены врачи с плакатами об ответственности России за якобы нарушение конвенции. Следом, как он утверждает, должны начать расследование с участием генсека ООН для убеждения международного сообщества "в прозрачности и непредвзятости".

В конце, по словам Кириллова, властей РФ обвинят в несоблюдении Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, в связи с чем Запад сможет ввести новые санкции против России.

Ранее генерал-лейтенант представил список людей, которые были задействованы в военно-биологических программах США на Украине: гендиректор компании Wooden Horse Strategies, директор фонда "Украина 3000" Марина Антонова. По его словам, они пытаются скрыть информацию о деятельности с возбудителями инфекций и испытаниях препаратов на гражданах и бойцах украинской стороны.

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