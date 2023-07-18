Минобороны РФ перечислило тех, кто задействован в работе с опасными патогенами на Украине

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Минобороны РФ перечислило людей, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине. Эти лица также пытаются скрыть информацию о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и бойцах ВСУ, уточнили в ведомстве.

Во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что речь идет о людях, связанных с работой Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в рамках военно-биологической деятельности США.

Минобороны считает, что к этому причастна гендиректор компании Wooden Horse Strategies, директор фонда "Украина 3000" Марина Антонова. По словам Кириллова, она в рамках контракта с УНТЦ руководит разработкой информационной стратегии, которая направлена на сокрытие данных о финансировании УНТЦ биологических исследований опасных патогенов.

Помимо нее, в разработке этой стратегии участвует проживающий в Киеве учредитель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies, старший сотрудник Евразийского центра НПО "Атлантический совет" Брайан Меффорд. Кроме того, МО выяснило, что в этом деле числится директор по государственным отношениям Тарас Бык.

Вместе с этим Кириллов сообщил, что Пентагон проявляет интерес к изучению переносящих инфекции комаров и клещей. По его данным, он неслучаен в связи с имеющимся опытом, который был передан США японскими и немецкими учеными в период Великой Отечественной войны.

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