Фото: 123RF/yacobchuk

Полученные министерством обороны РФ данные доказывают, что США ведут на территории Украины разработку биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории США с 2003 года были эпизоотии птичьего гриппа, был зарегистрирован один случай заражения человека. При этом за всю историю наблюдений на американской территории не было зафиксировано вспышек заболеваний, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности, отметили в ведомстве.

Минобороны США занимается изучением инфекций, представляющих значение для экономики, но все исследования ведутся за пределами территории страны. Они изучают заболевания в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников, подчеркнул Кириллов.

"Это еще раз подтверждает, что США вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия", – сказал генерал.

Кириллов добавил, что в прошлом году Америка обнародовала Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам. Она определяет управление рисками в биологическом векторе как приоритет США.

С помощью этого документа Вашингтон создаст архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биологических угроз, которая будет находиться под их контролем, считает генерал.

Помимо этого, США изучают и возбудителей различных болезней, которые характерны для определенного района или региона, тем самым улучшая методы биологической защиты личного состава своей армии, отметил Кириллов.

"Одним из направлений стратегического развития является совершенствование методов индивидуальной и групповой биозащиты личного состава вооруженных сил США на различных театрах военных действий. Одновременно ставится задача продолжить изучение эндемичных для конкретных районов возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний", – сказал он.

Ранее Кириллов заявлял, что рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ начинает тревожить из-за ситуации по биологическим экспериментам на Украине в 2021 году.

Он отметил, что с начала 2023 года на территории РФ выявили 32 вспышки птичьего гриппа, а с 17 мая в Москве объявили карантинные мероприятия. Суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли с 2021 года показал значения в более чем 4,5 миллиарда рублей.