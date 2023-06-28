В Совфеде сообщили, что доклад об американских биолабораториях на Украине направлен в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Доклад с результатами расследования о деятельности американских биолабораторий на Украине отправили в конгресс США. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании десятого форума регионов России и Белоруссии.

Она назвала выводы расследования "ужасающими". Матвиенко подчеркнула, что это "очень большая угроза и большая опасность".

"Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они задумались и встревожились", – передает ее слова ТАСС.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что США начали проводить на территории Украины разработку биологического оружия.

По информации МО РФ, Минобороны США занимается изучением инфекций, представляющих значение для экономики, но все исследования ведутся за пределами территории страны. Они изучают заболевания в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников.

Затем отмечалось, что биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных штаммов вирусов. США и страны Запада намереваются создать в Евразии "полыхающее пространство", в состав которого войдут страны, подчиняющиеся им, сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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