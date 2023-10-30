Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты

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Военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов растет. Для этого организована сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Корее. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя наращивание НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Подобные лаборатории США на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс", – отметил он на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, передает РИА Новости.

Кроме того, Шойгу сделал акцент на попытках США использовать проблему изменения климата и чрезвычайных ситуаций как предлог для "гуманитарных интервенций". До этого, по его словам, американские союзники старались прикрыться вопросом защиты прав человека, нарушение которых якобы являлось основанием для внедрения вооруженных сил в третьих странах.

Ранее Шойгу заявил, что претензии со стороны западных стран в адрес РФ касательно якобы снижения ею порога применения ядерного оружия являются абсолютно беспочвенными. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия