Шойгу назвал беспочвенными претензии к РФ в снижении порога применения ядерного оружия

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что претензии со стороны западных стран в адрес РФ касательно якобы снижения ею порога применения ядерного оружия являются абсолютно беспочвенными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию РФ.

При этом отзыв российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушение данного режима военно-стратегического баланса, добавил министр обороны. По его словам, данный шаг является лишь стремлением обеспечить баланс с США, которые этот договор так и не ратифицировали.

Ранее в Пентагоне заявили, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Для этого необходимо одобрение конгресса и выделение им соответствующих средств.

До этого Сергей Шойгу сообщил, что стратегические ядерные силы РФ на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника. Он отметил, что все задачи были выполнены в полном объеме.

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