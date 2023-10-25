ВС РФ отработали нанесение массированного ядерного удара – Шойгу

Фото: Министерство обороны РФ

Стратегические ядерные силы РФ на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает сайт Кремля.

По словам министра, все задачи, которые были поставлены в рамках учений под руководством Владимира Путина, выполнены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в РФ.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов добавил, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.