Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в РФ

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Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что к тренировке привлекли мобильную установку "Ярс", АПЛ и два стратегических ракетоносца. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" был выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Между тем из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" запустили баллистическую ракету "Синева".

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС. Они выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

За тренировкой стратегических сил сдерживания по видеосвязи наблюдал Владимир Путин. С докладами выступили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США. Беспилотник приблизился к границе РФ над Черным морем.

До этого морская авиация Балтийского флота России провела плановые учения по уничтожению наземных и надводных целей условного противника в районе Калининградской области. В них приняло участие более 20 летательных аппаратов.

Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов