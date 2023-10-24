Су-27 не допустил нарушения госграницы РФ БПЛА США над Черным морем

Фото: 123RF/aapsky

Истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США. Беспилотник приблизился к границе РФ над Черным морем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что 24 октября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе страны. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

В сообщении указано, что иностранный беспилотник развернулся от госграницы при приближении российского истребителя. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не было допущено.

В министерстве подчеркнули, что полет истребителя был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее Су-27 не допустил нарушения госграницы двумя стратегическими бомбардировщиками В-1В ВВС США. Приближающиеся к госгранице воздушные цели были обнаружены над акваторией Балтийского моря.

До этого около госграницы РФ были обнаружены самолет RC-135 и два британских истребителя "Тайфун". Для сопровождения объектов от границы в воздух также подняли Су-27. После этого самолет и два истребителя развернулись от границы.

Нейтральное пространство над Черным морем теперь патрулируют истребители-перехватчики