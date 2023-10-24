Российский Су-27 сопроводил два стратегических бомбардировщика США над Балтикой – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы двумя стратегическими бомбардировщиками В-1В Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"24 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели", – говорится в сообщении.

После этого в небо был поднят истребитель Су-27. При приближении российского самолета американские выполнили разворот от госграницы.

В ведомстве обратили внимание, что полет российского истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он был совершен над нейтральными водами.

До этого около госграницы РФ были обнаружены самолет RC-135 и два британских истребителя "Тайфун". Для сопровождения объектов от границы в воздух также подняли Су-27. После этого самолет и два истребителя развернулись от границы.

