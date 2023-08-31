МиГ-31 не допустил нарушения границ РФ норвежским самолетом над Баренцевым морем

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Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы "Посейдоном" Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", – говорится в сообщении.

В связи с этим в воздух был поднят истребитель МиГ-31, который входит в состав дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота. Экипажу самолета удалось установить цель. Ей оказался борт базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" ВВС Норвегии.

Ведомство отметило, что при приближении российского истребителя "Посейдон" развернулся. Нарушение границы удалось предотвратить.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами", – добавило Минобороны РФ.

24 августа российские средства контроля воздушного пространства также обнаружили самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Он приближался к границе страны, однако российский МиГ-31 не допустил нарушения границ государства.

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