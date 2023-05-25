Российские истребители не дали бомбардировщикам ВВС США нарушить государственную границу

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Российские истребители Су-35 и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа подняли в воздух для недопущения нарушения границы стратегическими бомбардировщиками ВВС США, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США", – указано в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, полет российских истребителей выполнялся в соответствии с нормами международного права. После удаления иностранных самолетов Су-35 и Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Аналогичный инцидент произошел 23 мая. Российский истребитель Су-27 подняли в небо над акваторией Балтийского моря после обнаружения двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. В Пентагоне назвали действия российских летчиков профессиональными.