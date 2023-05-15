Российский Су-27 сопроводил два самолета НАТО над Балтийским морем

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднялся в воздух после обнаружения приближающихся к границе РФ самолетов Германии и Франции. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции", – поделились в ведомстве.

После того, как иностранные военные самолеты развернулись от границы РФ, российский истребитель вернулся на базу. В Минобороны уточнили, что нарушения границ не произошло.

Отмечается, что полет истребителя был произведен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что истребитель российской стороны МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем. Нарушения границ также не было допущено.

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