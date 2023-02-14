Два самолета Ту-160 провели полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей

Фото: Минобороны РФ

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Информацией об этом поделились в телеграм-канале российского военного ведомства.

Продолжительность полета составила более 13 часов. Специалисты провели дозаправку прямо в воздушном пространстве.

В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации на регулярной основе совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее два ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил РФ провели десятичасовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В ведомстве заверили, что подобные мероприятия самолетов ВКС совершаются в соответствии с международными правилами.

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