Модернизированные танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Модернизированные танки Т-80БВ усилили подразделения Вооруженных сил РФ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Член экипажа одного из танков рассказал, что российские боевые машины в три-четыре раза превосходят технику ВСУ.

"Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час... Во встречном танковом бою у противника шансов нет", – заявил военный.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили в ДНР две американские артиллерийские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, из которых украинские военные вели огонь по Донецку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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