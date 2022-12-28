Вооруженные силы РФ уничтожили более 170 военных ВСУ в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили более 170 украинских военных в ходе боев в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", – заявил он.

Конашенков уточнил, что на краснолиманском направлении значительный ущерб противнику нанесла российская артиллерия. Он уточнил, что, помимо 170 военнослужащих, подразделения ВСУ потеряли два БТР и четыре автомобиля.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские разведчики отмечают увеличение числа женщин в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе. По его словам, главным образом это касается подразделений, занимающих тыловые районы в непосредственной близости от линии фронта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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