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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что Киев перебрасывает дополнительные силы в район Кременной. По его словам, штурмовые группы состоят из иностранных наемников.

"В район населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников", – передает РИА Новости его слова.

Марочко добавил, что российская армия вынудила ВСУ отойти на прежние позиции. Кроме того, он отметил, что украинские войска начали нести большие потери на этом участке передовой. Теперь штурмовые группы должны восполнить их.

По его словам, украинская армия скоро вновь предпримет попытку наступления в этом районе.

Ранее Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины начали массово саботировать приказы своих командиров на купянском направлении. По его мнению, причиной является "небоеготовность подразделений" из-за нехватки военнослужащих, техники и оружия.

До этого подполковник украинской армии сообщил, что его военнослужащие начали часто сбегать. Он отметил, что в его подчинении находятся десятки бойцов, которые уже несколько раз уходили в самоволку. Подполковник призвал привлекать таких военнослужащих к ответственности уже после первого случая дезертирства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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