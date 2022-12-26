Солдаты ВСУ начали саботировать приказы на купянском направлении

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины начали массово саботировать приказы своих командиров на купянском направлении.

"На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования", – передает РИА Новости его слова.

Марочко уверен, что причиной является "небоеготовность подразделений" из-за нехватки военнослужащих, техники и оружия.

Ранее подполковник украинской армии заявил, что его военнослужащие начали часто сбегать. Он отметил, что в его подчинении находятся десятки бойцов, которые уже несколько раз уходили в самоволку.

Подполковник призвал привлекать таких военнослужащих к ответственности уже после первого случая дезертирства. Он задался вопросом о том, зачем ему солдаты, в которых он не может быть уверен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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