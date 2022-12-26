В ЛНР сообщили об иностранных наемниках, находящихся на линии соприкосновения

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об иностранных наемниках, которые находятся на линии соприкосновения. По его словам, там пребывают бойцы из более чем 30 стран, и они участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

"В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, были также выявлены наемники, которые разговаривают на итальянском, польском, французском и немецком языке.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали тактическую группу иностранных наемников в Донецкой Народной Республике.

По данным Минобороны РФ, российские военные атаковали подразделение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки. На этом направлении Украина потеряла до 60 бойцов, 4 бронетранспортера и 3 автомобиля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские ракетчики и артиллеристы поразили пункт дислокации иностранных наемников – МО

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