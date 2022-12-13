Генерал рассказал об участии британских морпехов в спецоперации на Украине

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Морские пехотинцы Великобритании принимали участие в тайных операциях на Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн газете The Times.

По его словам, они обеспечивали безопасную эвакуацию посольства Соединенного Королевства в Киеве в январе. После этого они вернулись в страну в апреле для восстановления дипломатической миссии. Морпехи обеспечивали защиту важнейшего персонала.

"На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", – указал Магоуэн.

Генерал уточнил, что морпехи помогали в поддержании дипломатического присутствия Британии в стране и не выполняли боевых функций.

Ранее мобилизованные рассказали, как встретили иностранных наемников в Донбассе. Военнослужащие якобы встретились во время боевых действий на Сватовском участке. Их противники говорили с польским или словацким акцентом.



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