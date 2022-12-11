Мобилизованные рассказали, как встретили иностранных наемников

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Военнослужащие РФ, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали, как встретили иностранных наемников в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Бойцы российской армии уточнили, что это произошло во время боевых действий на Сватовском участке передовой.

"Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по противнику будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", – вспоминает очевидец случившегося.

Российские солдаты потребовали военнослужащих назвать пароль, однако они в ответ призвали бойцов сдаться. Тогда подразделения ВС РФ были вынуждены открыть огонь.

Как отметили мобилизованные, их противники говорили с польским или словацким акцентом.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о том, как иностранные наемники отказываются ехать воевать в район населенного пункта Артемовск в Донбассе.

Он сообщил, что имеется информация, согласно которой командование ВСУ пошло на обман, чтобы завести наемников на данный участок. Так, им объявили, что они направляются в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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