ПВО сработала над Симферополем – Аксенов

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Жители северных районов столицы Крыма и пригородов писали в соцсетях, что услышали громкий хлопок около 21:05. Аксенов пояснил, что это была система ПВО. По его словам, все службы работают в штатном режиме.

Глава Крыма попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над селом Казначеевка в Белгородской области, никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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