10 декабря, 21:50Происшествия
ПВО сработала над Симферополем – Аксенов
Фото: Минобороны РФ
Система противовоздушной обороны сработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Жители северных районов столицы Крыма и пригородов писали в соцсетях, что услышали громкий хлопок около 21:05. Аксенов пояснил, что это была система ПВО. По его словам, все службы работают в штатном режиме.
Глава Крыма попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над селом Казначеевка в Белгородской области, никто не пострадал.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин
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