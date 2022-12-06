Украинские войска обстреляли село Бутырки в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Бутырки подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"В Валуйском городском округе было обстреляно село Бутырки. Пострадавших нет. Есть повреждения в четырех частных домовладениях: выбиты окна и посечены заборы", – говорится в его публикации.

Ранее губернатор сообщил об обстреле поселка Красное в Белгородской области со стороны Украины. В результате никто не пострадал, однако осколки снаряда выбили окна и повредили крышу трех частных домов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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