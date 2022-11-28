18:39Регионы
Власти Белгорода подготовили интерактивную карту укрытий
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Интерактивная карта укрытий появилась в Белгороде. Об этом исполняющий обязанности главы города Валентин Демидов написал в своем телеграм-канале.
"Система укрытий в Белгороде создается для всех горожан, без четкой привязки к месту жительства. Ведь опасность может застать где угодно", – говорится в его публикации.
На карте в настоящее время отмечены:
- 711 многоквартирных домов;
- восемь образовательных учреждений;
- 45 хозсубъектов.
По словам Демидова, власти города будут обновлять карту по мере введения дополнительных убежищ. Он отметил, что все включенные в список укрытия были обследованы специалистами.
Также Демидов заверил, что с МЧС уже отработан алгоритм действий, если потребуется оповестить население о необходимости спрятаться в укрытия. Нужно быть готовыми к любому развитию событий, резюмировал он.
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По словам губернатора Вячеслава Гладкова, регион готовится "к различным вариантам". Он добавил, что в связи с этим область активно укрепляет свои рубежи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин
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