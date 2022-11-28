Власти Белгорода подготовили интерактивную карту укрытий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Интерактивная карта укрытий появилась в Белгороде. Об этом исполняющий обязанности главы города Валентин Демидов написал в своем телеграм-канале.

"Система укрытий в Белгороде создается для всех горожан, без четкой привязки к месту жительства. Ведь опасность может застать где угодно", – говорится в его публикации.

На карте в настоящее время отмечены:



711 многоквартирных домов;

восемь образовательных учреждений;

45 хозсубъектов.

По словам Демидова, власти города будут обновлять карту по мере введения дополнительных убежищ. Он отметил, что все включенные в список укрытия были обследованы специалистами.

Также Демидов заверил, что с МЧС уже отработан алгоритм действий, если потребуется оповестить население о необходимости спрятаться в укрытия. Нужно быть готовыми к любому развитию событий, резюмировал он.

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