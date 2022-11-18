Один человек погиб в результате обстрела села под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Устинке в Белгородской области, в результате обстрела погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в результате обстрела села Устинки Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды", – написал он в своем телеграм-канале.

Также, по словам Гладкова, повреждения получили четыре частных домовладения. В настоящее время экстренные службы проводят подомовой обход села.

Ранее под минометный обстрел ВСУ попало приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили два частных дома и линии электропередачи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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