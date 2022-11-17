Один человек пострадал при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по населенному пункту Шебекино в Белгородской области, в результате обстрела пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Град". Гладков отметил, что снаряды попали в частный жилой дом.

"Есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу", – написал губернатор.

Гладков отметил, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины два человека погибли. Инцидент произошел 15 ноября. Еще три местных жителя получили травмы различной степени тяжести.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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