Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом, информация о возможных разрушениях уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – написал он в своем телеграм-канале.

Во вторник, 15 ноября, два человека погибли в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины. Еще три местных жителя пострадали.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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