Два человека погибли при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека погибли в результате обстрела украинской стороной города Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших", – написал он.

По его словам, на место ЧП направлены бригады скорой помощи. Сейчас глава округа и сотрудники экстренных служб проводят подомовой обход на подвергшейся ударам территории.

Днем в понедельник, 14 ноября, под минометный обстрел ВСУ попали несколько сел Грайворонского округа Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но несколько жилых домов получили повреждения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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