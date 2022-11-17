В Брянской области скончался один из подорвавшихся на мине мужчин

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Один из мужчин, которые подорвались на мине в селе Азаровка Брянской области, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

Глава Брянской области рассказал, что второй пострадавший находится в Центральной районной больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

По словам Богомаза, двое местных жителей наехали на мину накануне вечером во время движение на автомобиле в окрестностях села.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека. Еще трое пострадали. После произошедшего глава округа и сотрудники экстренных служб начали обходить дома, расположенные на подвергшейся обстрелам территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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