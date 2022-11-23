На подлете к Белгородской области за месяц сбили 21 дрон

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работе противовоздушной обороны в регионе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Только за последний месяц сбит на подлете [к области] 21 дрон", – заявил глава области.

Гладков сообщил, что для борьбы с беспилотными летательными аппаратами применялось высокотехнологичное оборудование. Отдельно губернатор поблагодарил пограничников.

В среду, 23 ноября, Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Устинка. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области формируют засечную черту на границе с Украиной из-за напряженной обстановки и многочисленных обстрелов. Глава региона подчеркнул, что идет подготовка к "различным вариантам".

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