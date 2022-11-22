Мирная жительница погибла при обстреле Шебекина Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

При обстреле Украиной города Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики пытались оказать ей необходимую помощь, но спасти жизнь не удалось. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу, не приходя в сознание.

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Гладков рассказал, что дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя ветеранов войн. Там проходят лечение люди пожилого возраста. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, но никто из постояльцев и персонала не пострадал. На соседней территории поврежден газопровод.

Ранее под минометный обстрел ВСУ попало приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили два частных дома и линии электропередачи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Один ребенок пострадал при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

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