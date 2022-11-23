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13:43

Происшествия

Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Устинка.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для устранения последствий обстрелов на место выехали оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков рассказал, что в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца.

До этого губернатор Белгородской области рассказал, что в результате обстрела села Устинки со стороны Украины погиб один человек. По словам Гладкова, 80-летний мужчина в момент прилета первых снарядов находился во дворе.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

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