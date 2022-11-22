Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор напомнил, что с 27 октября на территории муниципалитета введен режим ЧС. По его словам, в настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения, каким образом семья оказалась в селе.

"Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности!" – написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что в результате обстрела села Устинки со стороны Украины погиб один человек. По словам Гладкова, 80-летний мужчина в момент прилета первых снарядов находился во дворе.

Повреждения тогда получили четыре частных домовладения.



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