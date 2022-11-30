Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. При этом осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее губернатор сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли села Старый Хутор и Бирюч, а также поселок Ленинский. Уточнялось, что никто из людей не пострадал. В нескольких зданиях населенных пунктов были выбиты окна, посечены кровли и заборы.



В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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