Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО

Фото: Минобороны РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

По словам Гладкова, также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Осколки повредили жилые дома, Дом культуры и детский сад.

Ранее губернатор сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли села Старый Хутор и Бирюч, а также поселок Ленинский. Уточнялось, что никто из людей не пострадал. В нескольких зданиях населенных пунктов были выбиты окна, посечены кровли и заборы.

В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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