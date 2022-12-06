18:51Происшествия
Российская ПВО сбила ракету над селом Казначеевка под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над селом Казначеевка в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Наша система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", – написал он.
По словам Гладкова, в настоящее время без света частично остаются села Казинка, Казначеевка, а также хутора Михайловка и Леоновка. Аварийные бригады начали работы к переключению на резервный источник питания.
"Работы будут завершены до 24:00", – уточнил глава области.
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