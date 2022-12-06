Беспилотник атаковал в Курске нефтенакопитель в районе аэродрома

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

В Курске беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего нефтенакопитель загорелся.

"Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал Старовойт.

Ранее украинские военнослужащие с помощью беспилотника сбросили в Теткине взрывное устройство. Это привело к нарушению газоснабжения. Пострадавших в результате инцидента не было.

До этого в населенном пункте Попово-Лежачи было зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал.

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