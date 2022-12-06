08:24Происшествия
Беспилотник атаковал в Курске нефтенакопитель в районе аэродрома
Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''
В Курске беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
По его словам, в результате произошедшего нефтенакопитель загорелся.
"Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал Старовойт.
Ранее украинские военнослужащие с помощью беспилотника сбросили в Теткине взрывное устройство. Это привело к нарушению газоснабжения. Пострадавших в результате инцидента не было.
До этого в населенном пункте Попово-Лежачи было зафиксировано 24 прилета со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал.
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