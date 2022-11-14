ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, с утра в селе Попово-Лежачи, примыкающем к поселку Теткино, зафиксировали 24 прилета. В результате никто не пострадал.

При этом есть разрушения. На территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадали частный легковой автомобиль и расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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