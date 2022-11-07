Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил действующий в регионе высокий уровень террористической опасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"До 21 ноября на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", – указано в публикации.

Также Гладков сообщил о продлении запрета на запуск петард, фейерверков и салютов. Ограничение установлено на две недели.

В конце октября в Московскую область прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов РФ. Порядка 400 человек разместили на базе детских муниципальных лагерей в Подольске, Щелкове и Клину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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