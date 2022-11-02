Глава Белгородской области сообщил об обстреле хутора Масычево

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Масычево Грайворонского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, осколки от снаряда попали в фасады двух частных домов и в огороды. В результате никто не пострадал.

Глава Белгородской области также выезжал в село Козинка, которое подверглось обстрелу накануне. Гладков пообещал постараться помочь в кратчайшие сроки.

"Напомню процедуру восстановления: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и поврежденных автомобилей", – сказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что к настоящему времени в округе привели в порядок 220 домов из 235 поврежденных.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела села Гуево Суджанского района со стороны Украины пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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