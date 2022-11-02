Российский артиллерист рассказал об уничтожении польских наемников в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

В Харьковской области уничтожили наемников из Польши, которые пытались прорваться вперед, сообщил РИА Новости замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена.

По его словам, это произошло несколько дней назад. Огневое поражение противнику нанес расчет реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган".

"Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты, соответственно, очень хорошие", – добавил он.

13 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу. Он попросил местных жителей не выходить из укрытий.



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